Ya se puede consultar el nuevo mapa de recorridos del transporte público

En el marco de la próxima puesta en funcionamiento del nuevo servicio de transporte público a cargo de la empresa MR SRL, ya se encuentra disponible un mapa interactivo que permite consultar los recorridos previstos para su implementación a partir de agosto.
La plataforma reúne los trayectos de las distintas líneas, incluyendo las incorporaciones y las modificaciones realizadas con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.
Desde la Municipalidad informaron además que, en los próximos días, se habilitará el detalle completo de las paradas y las frecuencias de cada línea, para que los usuarios puedan planificar sus viajes con mayor facilidad.
El mapa puede consultarse a través del siguiente enlace: https://comodoro-mit.github.io/transporte.