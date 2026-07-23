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Ya se puede consultar el nuevo mapa de recorridos del transporte público

La herramienta interactiva permite conocer los trayectos que comenzarán a regir desde agosto, con las nuevas líneas y los cambios incorporados al sistema.

En el marco de la próxima puesta en funcionamiento del nuevo servicio de transporte público a cargo de la empresa MR SRL, ya se encuentra disponible un mapa interactivo que permite consultar los recorridos previstos para su implementación a partir de agosto.

La plataforma reúne los trayectos de las distintas líneas, incluyendo las incorporaciones y las modificaciones realizadas con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.

Desde la Municipalidad informaron además que, en los próximos días, se habilitará el detalle completo de las paradas y las frecuencias de cada línea, para que los usuarios puedan planificar sus viajes con mayor facilidad.

El mapa puede consultarse a través del siguiente enlace: https://comodoro-mit.github.io/transporte.

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