La herramienta interactiva permite conocer los trayectos que comenzarán a regir desde agosto, con las nuevas líneas y los cambios incorporados al sistema.

Ya se puede consultar el nuevo mapa de recorridos del transporte público

En el marco de la próxima puesta en funcionamiento del nuevo servicio de transporte público a cargo de la empresa MR SRL, ya se encuentra disponible un mapa interactivo que permite consultar los recorridos previstos para su implementación a partir de agosto.

La plataforma reúne los trayectos de las distintas líneas, incluyendo las incorporaciones y las modificaciones realizadas con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.

Desde la Municipalidad informaron además que, en los próximos días, se habilitará el detalle completo de las paradas y las frecuencias de cada línea, para que los usuarios puedan planificar sus viajes con mayor facilidad.

El mapa puede consultarse a través del siguiente enlace: https://comodoro-mit.github.io/transporte.