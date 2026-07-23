Nevadas complican la circulación en seis rutas nacionales de Chubut

Vialidad Nacional pidió transitar con extrema precaución por sectores de las rutas 3, 25, 26, 40 y 260, donde desde la madrugada se registran nevadas. Los equipos continúan con tareas de despeje y distribución de sal.

Vialidad Nacional emitió un aviso de transitabilidad para Chubut y recomendó extremar las medidas de seguridad al circular por las rutas nacionales afectadas por las nevadas registradas desde la madrugada de este jueves.

Los tramos alcanzados por la advertencia son la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia; la Ruta Nacional 26 desde Comodoro Rivadavia hasta Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional 40; la Ruta Nacional 40 entre Río Mayo y el límite con Santa Cruz, además del tramo que une Río Mayo con el empalme de la Ruta 26 y el sector comprendido entre ese empalme, Gobernador Costa y Tecka.

También se encuentra bajo precaución la Ruta Nacional 25 entre Paso de Indios y Tecka, y la Ruta Nacional 260 desde el empalme con la Ruta 40 hasta Lago Blanco y el límite con Chile.

El organismo informó que las cuadrillas continúan trabajando en el despeje de la calzada y la distribución de sal. Además, recordó la obligatoriedad de portar cadenas, mantener una distancia adecuada de frenado y circular con especial precaución para evitar maniobras riesgosas.