Despejan nieve acumulada en rutas de la cuenca carbonífera

Personal de la Delegación Vial 28 de Noviembre de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) continúa desarrollando tareas en el marco del Plan Invernal.

Este lunes llevó adelante un operativo en distintos sectores de la red vial para garantizar condiciones más seguras de transitabilidad.

Con un camión pala y una camioneta de apoyo, se realizaron trabajos de despeje de nieve y distribución de sal sobre la Ruta Complementaria N°20, en el tramo comprendido entre el paraje Julia Dufour y Río Turbio, y sobre la Ruta Nacional N°40, entre Turbio Viejo y Cancha Carrera.

También se esparció sal en el tramo Río Turbio - Paso Fronterizo Mina 1, como medida preventiva para reducir la formación de hielo sobre la calzada y reforzar la seguridad de los usuarios.

Estas acciones cuentan con el acompañamiento del presidente de la AGVP, Julio Bujer y del gobernador Claudio Vidal, quienes respaldan el compromiso y la labor del personal vial que diariamente trabaja para mantener la transitabilidad en las rutas de la provincia.

Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje.