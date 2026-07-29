La UTA pierde poder: los choferes priorizan la estabilidad laboral

De los 269 notificados, en 24 horas se presentaron ante la nueva prestataria del servicio 180 trabajadores.

La reciente notificación de 180 trabajadores para comenzar a prestar servicio desde este sábado 1 de agosto en Sol Bus, bajo la órbita del Grupo MR, trasciende el marco de un cambio de concesión y pasa a ser una prioridad absoluta de resguardar su sustento diario sin poner en riesgo la fuente de trabajo.

Al gestionar la transición de manera directa y voluntaria con la nueva patronal -única garante real del empleo en este nuevo esquema-, el personal que anteriormente pertenecía a la ex concesionaria optó por dejar en segundo plano las consignas gremiales y presentarse ante la nueva empresa, haciendo uso de la vía más concreta, la que les asegurará los puestos laborales.

Esta decisión pragmática de los empleados del transporte público dejaría al descubierto el creciente desgaste de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y pone de manifiesto el decreciente compromiso del sindicato como articulador en el proceso de transición.

Los sostenidos reclamos por parte de la UTA generaron en los trabajadores la necesidad de proteger la estabilidad laboral y dejar de depender de dilatadas negociaciones o especulaciones gremiales.