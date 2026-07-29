Brindaron informe del acuerdo paritario a delegados petroleros

El informe se produjo en el marco de un plenario celebrado este miércoles en Pico Truncado, encabezado por el secretario adjunto del SIPGER, Nallib Rivera, acompañado por el secretario gremial, Carlos Monsalvo, y otros miembros de comisión directiva. Precisaron que el mismo establece un incremento salarial del 16% para lo que resta de 2026 y que junto con los haberes de julio los trabajadores percibirán la suma fija de $250.000 correspondiente al acta paritaria anterior.

Además, se repasaron las gestiones que el secretario general, Rafael Güenchenén, viene encabezando para recuperar la actividad, sostener el empleo y fortalecer las condiciones laborales en la provincia.

En ese marco, Monsalvo explicó el esquema de aplicación de los incrementos, la cláusula de revisión prevista para el período y respondió las consultas formuladas por los delegados.

El acuerdo establece un incremento salarial total del 16% para el período paritario 2026. La recomposición comenzará con un 6% correspondiente a julio. En agosto y septiembre se incorporará un 4% adicional, alcanzando un incremento acumulado del 10%, que pasará a integrar el salario con carácter remunerativo a partir de octubre. Durante octubre, noviembre y diciembre se aplicará un 3% adicional, que se incorporará al salario en enero de 2027.

Finalmente, entre enero y marzo del próximo año se liquidará otro 3%, que pasará a integrar los haberes con carácter remunerativo desde abril de 2027.

Junto con los haberes de julio, los trabajadores percibirán además la suma fija de $250.000, correspondiente al acta paritaria anterior, conforme a lo oportunamente acordado entre el sindicato y las cámaras empresariales.

Por su parte, Rivera transmitió a los delegados el mensaje de Güenchenén y repasó las gestiones que la organización desarrolla junto a las distintas operadoras para recuperar la actividad, sostener el empleo y generar nuevas oportunidades laborales en Santa Cruz.

En ese sentido, señaló que el reinicio de las perforaciones constituye un paso decisivo para la recuperación de la industria y representa el resultado del esfuerzo de los trabajadores sobre la decisión de invertir adoptada por las empresas y del trabajo que la conducción sindical viene llevando adelante para reactivar la producción.

Fuente: Prensa SIPGER