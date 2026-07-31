Provincia financiará obra de cordones cuneta en Truncado

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Municipalidad de Pico Truncado firmaron un convenio para ejecutar una obra de infraestructura urbana con una inversión de $1.135 millones.

Se trata de la primera etapa de construcción de cordones cuneta y los trabajos se realizarán por administración municipal con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El acuerdo fue suscripto este viernes por el presidente del IDUV, Marcelo Rubén De La Torre, y el intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón (izquierda), en el marco del programa provincial UNIRSE, destinado a financiar obras estratégicas para el desarrollo de las comunidades santacruceñas.

El proyecto igualmente contempla trabajos preliminares de desmonte del terreno, preparación de subrasante, construcción de base granular, ejecución de cordón cuneta, perfilado de calles y limpieza final de obra.

Estas tareas permitirán mejorar el escurrimiento de aguas, optimizar la circulación vehicular y peatonal, y generar mejores condiciones para futuras obras de pavimentación y desarrollo urbano.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, continúa impulsando obras de infraestructura urbana que fortalecen el crecimiento de las localidades del interior provincial, promoviendo una mayor integración, mejores servicios y una mejor calidad de vida para los vecinos.