Fue en Próspero Palazzo donde el conductor responsable huyó del lugar y el propietario del auto aseguró que se lo había prestado a un conocido.

Chocó dos autos estacionados y un poste de la SCPL, abandonó el vehículo y escapó

Un conductor protagonizó un choque múltiple durante la madrugada de este domingo en el barrio Próspero Palazzo, donde impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados y un poste de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), para luego abandonar el automóvil y retirarse del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 sobre la calle Capitán González al 1600, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a personal de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo sobre un siniestro vial.

Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil había colisionado contra dos vehículos estacionados y, tras el impacto, también dañó un poste perteneciente a la SCPL. Como consecuencia del choque se registraron importantes daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas.

Los policías advirtieron que el vehículo responsable permanecía en el lugar, pero sin ocupantes. Minutos después se presentó el propietario del rodado, quien llegó en un servicio de transporte y explicó que había prestado el automóvil a un conocido. Además, indicó que intentó comunicarse con él por teléfono, aunque no obtuvo respuesta.

También se hicieron presentes los propietarios de los vehículos afectados, quienes acordaron iniciar los trámites con las compañías aseguradoras para gestionar la reparación de los daños, a la espera de que la cobertura del automóvil involucrado responda por los perjuicios ocasionados.

En tanto, se coordinó la intervención para reparar el poste dañado, mientras personal de Tránsito y de la comisaría jurisdiccional realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al conductor que abandonó la escena tras el choque.