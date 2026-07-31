Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

El mundo del fútbol despidió este viernes a Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia, tras conocerse la noticia de su muerte a los 66 años. El club milanés comunicó el deceso del ex defensor, considerado uno de los íconos indiscutibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990.

“La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”, escribió el club de milano en su cuenta de X

Franco Baresi, nacido en Travagliato en mayo de 1960, dedicó la totalidad de sus 20 años de carrera profesional al AC Milan, donde debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978 cuando tenía 17 años y 11 meses. Llegó a disputar 719 partidos oficiales con la camiseta rossonera, una cifra solo superada por Paolo Maldini, con quien compartió una de las defensas más recordadas del fútbol europeo. La noticia de su muerte fue confirmada por el club en un comunicado oficial, en el que también se manifestaron condolencias a la familia y se recordó la huella imborrable que dejó en el equipo y en la afición.

La salud de Baresi se había visto comprometida desde agosto de 2025, cuando, durante un chequeo médico rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente. Desde entonces, el ex jugador seguía un tratamiento de recuperación, aunque nunca logró restablecerse completamente. Su última aparición pública de relevancia se produjo en febrero, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde portó la antorcha junto a Giuseppe Bergomi, histórico capitán del Inter y rival deportivo de toda la vida.

Durante dos décadas, Franco Baresi fue sinónimo de liderazgo en el AC Milan. Portó el brazalete de capitán durante 15 temporadas y guio al equipo a la conquista de seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Se retiró del fútbol en 1997.

La trayectoria de Baresi no solo quedó marcada por su fidelidad a un solo club, sino también por su impacto en la selección italiana. Defendió los colores de la azzurra en 82 partidos internacionales y participó en tres Copas del Mundo. Formó parte del plantel que obtuvo la Copa del Mundo en España 1982, aunque no disputó minutos durante el torneo. En 1990, Italia alcanzó el tercer puesto en el Mundial celebrado en su propio país, mientras que en 1994, ya como referente defensivo, fue subcampeón tras perder en la final contra Brasil en la tanda de penaltis. En esa definición, Baresi erró uno de los lanzamientos, un episodio que no empañó su reconocimiento como uno de los mejores centrales de la historia.