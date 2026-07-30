Jair Aldauc es campeón panamericano con la Selección Argentina Universitaria

El rugbier comodorense Jair León Aldauc se consagró campeón con la Selección Argentina Universitaria en los Juegos Panamericanos Universitarios en Lima. El jugador formado en Calafate RC, que actualmente juega en Los Tilos de La Plata, formó parte del plantel argentino “Choiques 7s” y obtuvo la medalla de oro en la capital peruana.

Jair León Aldauc es comodorense, tiene 20 años y se formó en el Calafate Rugby Club; recientemente se consagró campeón con la Selección Argentina Universitaria (Choiques 7s) en los Juegos Panamericanos Universitarios en Lima, Perú. Para ello, contó con el apoyo de Comodoro Deportes, además de familiares, amigos y toda la comunidad deportiva relacionada con él, tanto de Comodoro Rivadavia como de La Plata.

El rugbier que hoy juega en Los Tilos (La Plata) en categoría Pre-Intermedia del plantel superior se reunió con el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes) para expresar agradecimiento por el acompañamiento y comentar la experiencia vivida hace una semana.

“Se jugó entre martes y miércoles de la semana pasada, partidos de ida y vuelta. Con los chicos de la selección casi no nos conocíamos. Tuvimos dos entrenamientos. Jugamos contra dos equipos que ya se conocían hace dos años, Chile y Perú. Nos sorprendió porque hubo muy buen feeling, muy buen grupo humano. Estamos en contacto, después del torneo, con intención de volver a jugar un Seven juntos. La verdad, todos pibes de la misma edad, de 20 a 25 años, y nos llevamos la de oro”, comentó Jair Aldauc, que estudia kinesiología en la Universidad Católica de La Plata, donde además jugó los primeros dos años en la ciudad.

LA AYUDA DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA

“En principio el viaje estuvo complicado porque nos plantearon de inicio que era autofinanciado. Que teníamos que cubrir la inscripción, el viaje, estadía, comida; que siempre fue así. Los entrenadores nos dieron la posibilidad de hacer una rifa, que nos sirvió un montón. Mis viejos me ayudaron un montón, mi vieja hizo budines, focaccia, así que me re ayudó, y el apoyo de Comodoro Deportes para el viaje me sirvió un montón”, explicó Aldauc.

“También el apoyo de la comunidad de Calafate RC, mucha gente me ayudó un montón, comprando rifas, haciendo publicidad. También familia, amigos de Los Tilos, amigos que me quedaron de la Universidad Católica. El apoyo fue lo que más me sorprendió, sin toda esa gente no podría haber tenido esta experiencia inolvidable”, expresó.

El plantel de “Choiques 7s”, representante de Fe.D.U.A (Federación del Deporte Universitario Argentino) se conformó por los jugadores Tobías Andrade, Nicolás Nouviale, Jair León Aldauc, Ivo Reinoso, Felipe Vaio, Lautaro Sánchez, Mateo Marth, Estanislao Giaccio, Emiliano Bruna, Tomás Souverbielle, Juan Mateo Carrazana y Gonzalo García. Fue conducido por el entrenador José María Raiteri, con Rafael Cirignoli como asistente.

ANHELOS A CORTO Y LARGO PLAZO

Jair hace el doble esfuerzo, entrenar y estudiar, y le quedan dos años para recibirse. Mientras tanto es parte de Los Tilos en categoría intermedia (Pre-D) y estuvo unos días en Comodoro visitando a la familia.

“De cara al futuro, más que nada quiero jugar, pensar en mejorar día a día. Ya se viene la segunda rueda del torneo. Me vine a despejar acá. Este es mi primer año igual en Los Tilos, así que me queda toda una carrera por delante. Mi hermano jugó en Buenos Aires también hasta los 27 años. Así que tranquilo, día a día, que esto es el fruto del entrenamiento de todos los días. Si sos constante te puede llegar en cualquier momento. Sueño a corto plazo, a fin de año busco jugar en M22. Mejorar día a día y subir lo más alto que pueda en el club, ojalá a largo plazo algún día jugar en Primera”, agregó.

En cuanto a agradecimientos, Jair Aldauc concluyó: “A mi mamá, a mi papá, mi hermano, a la familia que siempre me apoyo. A mis amigos que estuvieron presentes, a toda esa gente que pudo dar ese granito de arena para que se dé este viaje, esta experiencia. A Comodoro Deportes por el apoyo y a toda persona que me dio buenas energías.