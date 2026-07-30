Yvonne Stutz brindó una charla en el Club Náutico Espora

La nadadora suiza de aguas gélidas Yvonne Stutz por primera vez visitó Comodoro Rivadavia y dictó una charla sobre natación invernal en el Club Náutico Comandante Espora, mientras sigue recorriendo el mundo difundiendo la disciplina.

Para los amantes de este deporte fue una visita muy especial el arribo de Yvonne Stutz (40), nadadora de aguas frías y gélidas.

“Nado en aguas abiertas desde muy pequeña y hace casi 10 años que disfruto nadar en el agua fría. Vivo cerca del lago de Lucerna, en alemán Vierwaldstättersee, en francés, Lac des Quatre Cantons, donde he formado el club con amigos The WinterSwimmers www.winterswimming.ch.”

“Me gusta combinar las aventuras en montaña con el agua fría y tengo experiencia de competición. Por eso estoy ahora en Argentina, voy a la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup 2026 en El Calafate. Normalmente nado en el lago de Lucerna, de Zug y Lauerz más frecuentemente. He conocido 50 lagos suizos como parte de mi desafío 12 lagos en 12 meses. Luego de cumplir con esa meta se extendió a 50 lagos en 50 meses, y los lagos de montaña no contaban, pero también hago excursiones en los Alpes donde encuentro posibilidades en aguas sin nombre. A veces son ríos, embalses o lagunas glaciares”, cuenta, Yvonne Stutz.

RUMBO A LA COPA DEL MUNDO DE NATACIÓN DE INVIERNO 2026

En la idea de arribar a Comodoro Rivadavia formó parte la nadadora de aguas gélidas y docente Adriana Sandoval.

“Tuve el placer de conocer a la nadadora de aguas gélidas Adriana Sandoval en el Campeonato de Natación invernal que se llevó a cabo en Oulu Finlandia. Me siento agradecida de haber sido bienvenida a esta ciudad importante de la Patagonia Argentina, tienen un mar hermoso. Compartí mis experiencias de natación con nadadores y personas que estuvieron en el Club Náutico Comandante Espora el día martes 28 de Julio, ha sido un privilegio para mí intercambiar con sus experiencias y ver el entusiasmo en ellos de indagar en la natación invernal”, asegura, Yvonne Stutz.

Para Adriana Sandoval y los nadadores de aguas gélidas fue un momento muy significativo donde se compartieron experiencias y conocimientos.

“Quiero agradecer a todos los presentes y a la comisión directiva del Club Náutico Comandante Espora por el acompañamiento, haciendo de este encuentro un espacio de aprendizaje e inspiración. A Yvonne por los chocolates que nos trajo de Suiza, que pudimos degustar después de su charla”, puntualiza Adriana Sandoval, mientras planeaban nadar bajo la luna llena junto a Ivonne y varios amigos nadadores.

Por último, la comodorense Adriana Sandoval, dijo. “El deporte fortalece lazos de amistad en todo el mundo, esperamos que estos encuentros sea el comienzo de futuros proyectos y futuros reencuentros. En esta ocasión no podré asistir a El Calafate, pero continúo entrenando y nadando en mi ciudad. Me pone feliz que cada vez son más los nadadores que desafían las aguas gélidas. Éxitos a todos los que debutarán en la cuarta edición y a seguir sumando brazadas en el mar”.