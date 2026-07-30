La Escuela de Arbitros de José Castro abre una nueva sede en zona sur

Se encuentra en el Centro de Retirados y Pensionados de la Policía del Chubut, en el barrio 13 de Diciembre. Se suma a la de Km 8, que sigue en funciones.

La Escuela de Arbitros dirigida por José Castro, que tiene su sede principal en la Asociación Vecinal de Standart Norte, abrió un nuevo espacio en el Centro de Retirados y Pensionados de Policía del Chubut, ubicado en la calle Manuel Dorrego 1776, en la zona del Centro, cerca del área del barrio 13 de Diciembre.

Las actividades en la nueva sede comenzarán el 4 de agosto, de 19:00 a 20:00, con clases teóricas. Mientras tanto, continúan las capacitaciones en Km 8 y las prácticas de campo de juego en cancha de Tiro Federal, los viernes, de 15:00 a 17:00.