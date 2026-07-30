Locomotora Castro destrozó a Maravilla Martínez: "Lo cagaría a trompadas"

El exboxeador de Caleta Olivia cuestionó con dureza las declaraciones y la postura política de Sergio "Maravilla" Martínez. Además, aseguró que le gustaría enfrentarlo a golpes y recordó que ya lo desafió en otras oportunidades.

Jorge "Locomotora" Castro protagonizó un fuerte cruce verbal contra Sergio "Maravilla" Martínez durante una entrevista en el stream Ktarsis de Pulenta Stream. El exboxeador de Caleta Olivia fue consultado por las recientes polémicas que involucraron al quilmeño tras manifestar su apoyo al gobierno de Javier Milei y respondió con durísimas críticas.

Castro, quien actualmente administra comedores y mantiene una postura crítica hacia el oficialismo, cuestionó los dichos de Martínez sobre la realidad del país y su residencia en España. En ese contexto, recordó los orígenes del ex campeón mundial y sostuvo que construyó su carrera deportiva en Argentina antes de radicarse en el exterior.

"Es un boludo, este salió de la nada. Habla de los kukas, de esto, de lo otro y se fue a matar el hambre a España. ¿Por qué no se va a vivir a España? Acá se hizo deportista, salió de una villa de Quilmes, viviendo en un garage. Yo conozco la pura realidad porque somos de la misma época, entonces no podés salir a hablar así de tu país cuando sabés que la gente se está cagando de hambre", expresó.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Martínez en el evento Párense de Manos, Castro redobló sus declaraciones y afirmó: "A Maravilla Martínez lo cagaría a trompadas y le pegaría en la boca por bocón. Sos argentino, no español, hiciste la carrera acá y te fuiste para allá, te mataron el hambre pero sos argentino, poné el pecho por Argentina".

Finalmente, aseguró que ya lo desafió en distintas oportunidades y cerró con otra frase contundente: "Ya lo invité por todos lados a pelear, lo pelearía en la calle para que la gente vea un ratito los golpes".