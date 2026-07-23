El “Azzurro” obtuvo una victoria, un empate y una derrota ante J. J. Moreno, en el torneo del Consejo Federal. Este viernes, la acción tendrá lugar en Trelew frente a Racing.

Los juveniles de la CAI tuvieron resultaron dispares en Puerto Madryn

La Sub 17 de la CAI derrotó 4-3 a J. J. Moreno.

La Comisión de Actividades Infantiles visitó este jueves a J. J. Moreno de Puerto Madryn, por la 10ª fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, con resultados dispares.

La Sub 17, dirigida por César Villarroel, ganó 4-3 con goles de Valentín Opaso, Nicolás Garate, Thiago Nicosia y Enzo Pinilla. Los tantos del local fueron obra de Máximo Rosales, Adriel Hernández y Nicolás Castillo.

La Sub 15, con Mario Amado como entrenador, empató 1-1. El equipo comodorense anotó por medio de Lautaro Coutinho, mientras que para los madrynenses convirtió Lionel Bautista.

La Sub 13, a cargo de Mauro Villegas, cayó 3-2 con goles de Lisandro Hernández y Lautaro Oyarzo. Para el dueño de casa anotaron Mateo Acosta (2) y Gonzalo Carrizo.

Mientras tanto, la CAI se prepara para jugar este viernes en Trelew frente a Racing, a partir de las 11:00, por el adelanto de la 12ª fecha de la zona 7.