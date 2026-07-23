El intendente acompañó el acto por el centenario del Club Talleres Juniors

Othar Macharashvili, participó de los festejos por el 100° aniversario de la histórica institución de Km. 3, que tuvo un rol clave durante la emergencia geológica por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

Este miércoles por la tarde, el intendente Othar Macharashvili junto al titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, acompaño al presidente del Club Atletico Talleres Juniors, Julio Naduan; a miembros de la comisión directiva de la entidad, entrenadores y deportistas, en la ceremonia de aniversario por lo 100 años de la institución que forma parte del patrimonio deportivo y social de la ciudad.

Fundada el 22 de julio de 1926, la entidad deportiva tuvo un rol social de suma relevancia durante la reciente emergencia geológica por el deslizamiento del Cerro Hermitte, abriendo sus puertas para albergar y asistir a las familias evacuadas de los barrios Sismográfica y El Marquesado, transformándose en un punto importante de apoyo logístico.

En ese contexto, el jefe comunal felicitó a toda la familia de Talleres Juniors por este importante aniversario y destacó el compromiso de quienes, durante un siglo, sostuvieron el crecimiento del club con esfuerzo, vocación y sentido de pertenencia. “La comisión directiva actual y muchos de los que ya no están, hicieron que este club se levante y actualmente continúan trabajando junto a nosotros para seguir mejorando”, sostuvo.

Continuando en ese tenor, se refirió a lo sucedido con el Cerro Hermitte, que además de perjudicar a una gran cantidad de vecinos del sector, afectó severamente las instalaciones de Talleres Juniors. En ese sentido, expuso que “lo que sucedió, nos dio más energía para seguir peleando”, al tiempo que resaltó que “el deporte enseña a prepararse para momentos difíciles. Por eso hoy, estamos superando esa situación, que trabajando juntos, vamos a superar. Seguimos creyendo que de estos momentos se sale entre todos”, concluyó Marcharasvili.

Por su parte, Naduan, manifestó su alegría por tener la posibilidad de celebrar los 100 años en las instalaciones del club, al indicar que “estamos orgullosos de la institución a la que pertenecemos. Los entrenadores siempre encontraron la forma para que los chicos puedan entrenarse, los mismos jugadores que se quedaron, aun sin tener la certeza de dónde iban a entrenar. Eso se valora mucho”.

Del mismo modo, agradeció al intendente y al presidente de Comodoro Deportes por el acompañamiento, al tiempo que instó a cada integrante del Club Talleres Juniors “a seguir trabajando y peleándola, como siempre hicimos”.