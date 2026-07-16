El municipio otorgó aportes a deportistas e instituciones

Fue con el objetivo de facilitar su participación en distintas competencias nacionales e internacionales, fortalecer el desarrollo de los calendarios locales y mejorar la infraestructura deportiva de Comodoro Rivadavia.

El acto encabezado por el intendente Othar Machsrashvili se concretó este jueves, en el Centro de Información Pública, con la presencia del titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; además de miembros del gabinete municipal, concejales, representantes de diferentes entidades y deportistas.

En ese contexto, Macharashvili puso en valor la labor tanto de los atletas, como de las familias, entrenadores y dirigentes, quienes “con los aportes generados por las políticas públicas del Municipio, lograron que Comodoro sea líder en el país en el desarrollo deportivo per cápita. En nuestra ciudad, la política deportiva no se trata solamente del juego, sino de la formación integral de los chicos, que para nosotros es primordial”.

Asimismo, sostuvo: “el aporte de los vecinos son los que nos permiten generar estos fondos que van a la dirigencia y al deportista para acciones que van desde viajes para competir hasta mejoraras de infraestructura. Son tiempos difíciles, pero vamos a sostener estas políticas, siempre con la responsabilidad de administrar como corresponde”.

Continuando en ese tenor, el intendente manifestó: “estamos trabajando conjuntamente con los dirigentes para ir consolidando la infraestructura deportiva: no hay ciudad en el país el nivel de inversión de Comodoro en ese aspecto. Nosotros nos comprometemos y cumplimos y los hechos están a la vista, no solo en materia deportiva”.

“Vamos a acompañar a todos los que ayudan a que Comodoro sea grande en materia deportiva”

Por su parte, Hernán Martínez, indicó: “nuestra ciudad tiene deportistas de excelencia que reflejan el gran trabajo que hacen los instructores y los entrenadores; incluso, algunos de ellos competirán a nivel internacional con sueños, metas y esperanzas. También contamos con dirigentes que ponen su esfuerzo para administrar un club y que siguen soñando con mejorar la infraestructura y seguir avanzando como institución”.

“Pero, además, tenemos algo muy importante, como las familias, a las que agradecemos enormemente por su trabajo silencioso acompañando a sus hijos en su desarrollo y colaborando desde distintos roles. Por ello, vamos a seguir estando, con nuestros deportistas, sus familias y los dirigentes, que entre todos ayudan a que Comodoro sea grande en materia deportiva”, resaltó.

APOYO DEL ESTADO

Juan Millatureo, de la Escuela de Taekwon-Do Red Group, señaló: “sin el aporte del Estado Municipal, muchos no podríamos viajar a competir ni entrenar en las escuelas. El solo hecho de que nos ayuden con un piso, ya es fundamental para nuestra actividad porque es para la seguridad de los chicos. Por eso, estamos muy agradecidos con el intendente y con el equipo de Comodoro Deportes”.

Por último, la subcampeona sudamericana de gimnasia, formada en la Escuela Municipal de Km. 8, Avril Morcillo Vargas, destacó: “gracias al deporte, tuve la oportunidad de crecer como persona, aprender a superar desafíos y cumplir sueños que alguna vez parecían muy lejanos. Hace pocos días tuve el orgullo de representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano y, detrás de ese logro, hay muchísimas horas de entrenamiento, esfuerzo, sacrificio y el acompañamiento de mi familia, de mi entrenadora y de mis compañeros”.

“En esto, hay algo muy importante: el apoyo de quienes creen que el deporte es una herramienta para formar personas y brindar oportunidades. Por eso, agradezco a la Municipalidad y a Comodoro Deportes por acompañar y fortalecer políticas deportivas que permiten que muchos niños, niñas y jóvenes puedan entrenar, crecer y representar a Comodoro Rivadavia y a nuestro país”, cerró.