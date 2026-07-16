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El futsal Promocional juega cuartos de final y semifinales

Se disputan partidos cruciales del Clausura este jueves, viernes y sábado en el gimnasio municipal 2.

El Torneo Clausura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia transita su recta final en el gimnasio del barrio Pueyrredón, mientras que ya comenzó a disputarse el Apertura.

Este jueves desde las 22:00 se jugarán los cuartos de final de la categoría C-17 2009/2010. Los cruces serán Amigos del Poli-CIPA y MyL-El Lobito.

De allí saldrán los semifinalistas que se enfrentarán el viernes en el segundo turno, luego del choque entre Saavedra Futsal y Guradianes JL, en el marco de las semifinales de ida.

El sábado tendrán lugar encuentros correspondientes a la primera y segunda fecha del Apertura, junto a las semifinales revancha de la C-17 2009/2010.

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Programa

Gimnasio municipal 2

JUEVES (CUARTOS DE FINAL CLAUSURA)

- 22:00 C-17 2009/10 Amigos del Poli vs C.I.P.A.

- 23:00 C-17 2009/10 MyL Futsal vs El Lobito Futsal.

VIERNES (SEMIFINALES IDA CLAUSURA)

- 22:00 C-17 2009/10 Saavedra Futsal vs Guardianes JL.

- 23:00 C-17 2009/10 MyL/El Lobito vs Amigos del Poli/C.I.P.A.

SABADO

- 10:00 C-11 2016 La Super Económica vs Casino CR (2ª fecha Apertura).

- 10:40 C-11 2016 El Lobito Infantil vs PM FC Azul (2ª fecha Apertura).

- 11:20 C-09 2018 La Cigarra Infantil vs PM FC Negro (2ª fecha Apertura).

- 12:00 C-09 2018 Asturiano vs PM FC Azul (2ª fecha Apertura).

- 12:40 C-09 2017 Milan FI vs Los Matadores (2ª fecha Apertura).

- 13:20 C-09 2017 El Lobito Infantil vs El Granate (2ª fecha Apertura).

- 14:00 C-07 2019 El Lobito Infantil vs Asturiano (2ª fecha Apertura).

- 14:40 C-07 2019 Juanes Motos FS vs Lanús Infantil (2ª fecha Apertura).

- 15:20 C-13 2013/14 C.I.P.A. vs La 14 FC (1ª fecha Zona “B” Apertura).

- 16:10 C-13 2013/14 Parma Futsal A vs Inter (2ª fecha Zona “A” Apertura).

- 17:00 C-15 2011/12 Guerreros FC vs Casino CR (1ª fecha Zona “B” Apertura).

- 17:50 C-15 2011/12 70/30 vs Guardianes JL (1ª fecha Zona “B” Apertura).

- 18:40 C-15 2011/12 Los Matadores Azul vs Saavedra Futsal “B” (1ª fecha Zona “B” Apertura).

- 19:30 C-15 2011/12 La Super Económica vs Juan XXIII (1ª fecha Zona “A” Apertura).

- 20:20 C-15 2011/12 CyS Futsal vs Los Matadores Rojo (1ª fecha Zona “A” Apertura).

- 21:20 C-17 2009/10 Guardianes JL vs Saavedra Futsal (semifinal revancha Clausura).

- 22:30 C-17 2009/10 Amigos del Poli/C.I.P.A. vs MyL/El Lobito (semifinal revancha Clausura).

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