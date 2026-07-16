El futsal Promocional juega cuartos de final y semifinales

El Torneo Clausura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia transita su recta final en el gimnasio del barrio Pueyrredón, mientras que ya comenzó a disputarse el Apertura.
Este jueves desde las 22:00 se jugarán los cuartos de final de la categoría C-17 2009/2010. Los cruces serán Amigos del Poli-CIPA y MyL-El Lobito.
De allí saldrán los semifinalistas que se enfrentarán el viernes en el segundo turno, luego del choque entre Saavedra Futsal y Guradianes JL, en el marco de las semifinales de ida.
El sábado tendrán lugar encuentros correspondientes a la primera y segunda fecha del Apertura, junto a las semifinales revancha de la C-17 2009/2010.
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Programa
Gimnasio municipal 2
JUEVES (CUARTOS DE FINAL CLAUSURA)
- 22:00 C-17 2009/10 Amigos del Poli vs C.I.P.A.
- 23:00 C-17 2009/10 MyL Futsal vs El Lobito Futsal.
VIERNES (SEMIFINALES IDA CLAUSURA)
- 22:00 C-17 2009/10 Saavedra Futsal vs Guardianes JL.
- 23:00 C-17 2009/10 MyL/El Lobito vs Amigos del Poli/C.I.P.A.
SABADO
- 10:00 C-11 2016 La Super Económica vs Casino CR (2ª fecha Apertura).
- 10:40 C-11 2016 El Lobito Infantil vs PM FC Azul (2ª fecha Apertura).
- 11:20 C-09 2018 La Cigarra Infantil vs PM FC Negro (2ª fecha Apertura).
- 12:00 C-09 2018 Asturiano vs PM FC Azul (2ª fecha Apertura).
- 12:40 C-09 2017 Milan FI vs Los Matadores (2ª fecha Apertura).
- 13:20 C-09 2017 El Lobito Infantil vs El Granate (2ª fecha Apertura).
- 14:00 C-07 2019 El Lobito Infantil vs Asturiano (2ª fecha Apertura).
- 14:40 C-07 2019 Juanes Motos FS vs Lanús Infantil (2ª fecha Apertura).
- 15:20 C-13 2013/14 C.I.P.A. vs La 14 FC (1ª fecha Zona “B” Apertura).
- 16:10 C-13 2013/14 Parma Futsal A vs Inter (2ª fecha Zona “A” Apertura).
- 17:00 C-15 2011/12 Guerreros FC vs Casino CR (1ª fecha Zona “B” Apertura).
- 17:50 C-15 2011/12 70/30 vs Guardianes JL (1ª fecha Zona “B” Apertura).
- 18:40 C-15 2011/12 Los Matadores Azul vs Saavedra Futsal “B” (1ª fecha Zona “B” Apertura).
- 19:30 C-15 2011/12 La Super Económica vs Juan XXIII (1ª fecha Zona “A” Apertura).
- 20:20 C-15 2011/12 CyS Futsal vs Los Matadores Rojo (1ª fecha Zona “A” Apertura).
- 21:20 C-17 2009/10 Guardianes JL vs Saavedra Futsal (semifinal revancha Clausura).
- 22:30 C-17 2009/10 Amigos del Poli/C.I.P.A. vs MyL/El Lobito (semifinal revancha Clausura).