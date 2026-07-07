La 2017 de JM Futsal viajará a su primer Nacional de Clubes en Misiones

Con el apoyo de padres y comisión directiva de JM Futsal, más el acompañamiento de Comodoro Deportes, la categoría 2017 del club participará por primera vez en rama masculina en el Nacional de Clubes formativo en Misiones. El certamen será en categorías C9-C11-C13 Norte, a jugarse en la localidad de Aristóbulo del Valle del 13 al 18 de julio.

Se llevará a cabo el Nacional de Clubes C9-C11-C13 Norte en Aristóbulo del Valle (Misiones) con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el elenco comodorense JM Futsal será de la partida por primera vez en rama masculina.

Será la primera experiencia nacional para la entidad en varones, con la categoría C9 (2017) dirigida técnicamente por Federico Gallardo. Al respecto, la representante del club y fundadora de la escuela JM Futsal, Florencia Paredes, junto al entrenador, padres y pequeños jugadores, se reunieron con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para coordinar el acompañamiento del ente deportivo.

“La reunión con el profe Hernán Martínez fue muy positiva, como siempre predispuesto para trabajar con JM, para seguir creciendo. Es nuestro primer viaje nacional con la rama masculina, en la categoría 2017, los peques son C9. Estamos muy contentos e ilusionados”, comentó Florencia Paredes, quien será presidenta de la delegación.

“La verdad que en 2022 cuando arrancamos la escuelita, nuestro proyecto principal era solamente el futsal femenino, pero en 2023 pudimos sumar a los varones y venimos creciendo a pasos agigantados. Será una linda experiencia para los nenes, es la primera vez que viajamos con nenes tan chiquitos. Gracias al profe y al grupo de padres que trabajó para poder lograr este viaje”, añadió Paredes.

“Estamos contentos, nos venimos preparando desde que empezó el año. Siempre tuvimos en mente lo que queríamos, pero sin el acompañamiento de los padres hubiera sido muy difícil. Esperamos que sea una buena experiencia para los nenes, más allá del resultado. Sabemos que vamos a competir afuera y que es otro clima, lejos de casa, lejos de la familia, pero contamos con que los nenes van a dar un lindo espectáculo”, cerró.