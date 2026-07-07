La CAI juega una nueva fecha en el Torneo Juvenil CFFA

Las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 13 reciben a Sol de Mayo este miércoles.

La Comisión de Actividades Infantiles afronta un nuevo desafío en el Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde es protagonista con sus tres equipos.

En el marco de la 8ª fecha de la Etapa Clasificatoria, por la zona 7, la CAI recibirá este miércoles a Sol de Mayo de Viedma en el estadio municipal, en los siguientes horarios: 10:00 hs Sub 17, 11:30 hs Sub 15 y 13:00 hs Sub 13.

La Sub 17 marcha como líder invicto con 17 puntos, producto de 5 triunfos y 2 empates; la Sub 15 se mantiene en los primeros puestos de la tabla con 16 unidades (5 victorias, 1 empate y 1 derrota); mientras que la Sub 13 está invicta en lo más alto con puntaje ideal: 21 puntos en 7 presentaciones.

Las entradas para los partidos de este miércoles, pueden adquirirse en https://mbticket.com.ar/tienda/futbol/c-a-i-vs-sol-de-mayo/. Además, pueden seguirse en vivo por https://www.passline.com/eventos/cai-vs-sol-de-mayo-torneo-juvenil-cffa-fecha-8.