El Patagonico
El Patagónico
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El fútbol infantil municipal juega una nueva fecha antes del receso invernal

En el gimnasio de la Escuela Provincial N° 742 del barrio Las Orquídeas se jugará este fin de semana una doble fecha de las categorías competitivas de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Posteriormente, el certamen entrará en receso hasta el sábado 1 de agosto.

Este sábado y domingo se disputarán 18 partidos de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y así se terminará la primera mitad de la temporada. Es que después entrará en receso por las vacaciones de invierno hasta el 1 de agosto, cuando se vuelva a jugar en el Gimnasio Municipal Nº1.

Posteriormente, seguirá la acción el domingo 2 de agosto en la Escuela N° 722 de Próspero Palazzo. Mientras que, el sábado 22 se jugará en el Gimnasio Municipal N°3 y al otro día en las canchas alternativas del Club Ingeniero Luis A. Huergo.

Programa

SABADO

09:40hs. Categoría 2014: Sede Km .5 vs. F.C Juan XXIII

10:20hs. C-13: Municipal Km. 5 vs. Saavedra (Femenino)

11:00hs. C-15: Saavedra vs. Petroquímica (Femenino)

11:40hs. C-13: Saavedra vs. Petroquímica (Femenino)

12:20hs. C-15: Municipal Km. 5 vs. Petroquímica (Femenino)

13:00hs. Categoría 2014: Municipal N°2 vs. Municipal N°1 Naranja

13:40hs. C-15: Municipal Km. 5 vs. Standart (Femenino)

14:20hs. Categoría 2014: Sede Escuela N° 722 vs. Municipal N°1 Negro

15:00hs. Categoría 2014: Municipal N°3 vs. Municipal N°4

DOMINGO

9:40hs. Categoría 2014: Sede Km. 5 vs. Municipal N°2

10:20hs. Categoría 2014: F.C Juan XXIII vs. Municipal N°1 Negro

11:00hs. Categoría 2016: Sede Km. Azul vs. Club Huergo (Zona A)

11:40hs. Categoría 2014: F.C Juan XXIII vs. Sede Escuela N°722

12:20hs. Categoría 2016: Ciudadela vs. Municipal N°1 (Zona A)

13:00hs. Categoría 2016: Sede Km. 5 Rojo vs. Laprida (Zona B)

13:40hs. Categoría 2016: Municipal N°3 vs. Juventus D. (Zona B)

14:20hs. Categoría 2016: Juventus B. vs. Sede Km. 5 Blanco (Zona C)

15:00hs. Categoría 2016: Municipal N°4 vs. Sede Escuela N°722 (Zona C)

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