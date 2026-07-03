El fútbol infantil municipal juega una nueva fecha antes del receso invernal

Este sábado y domingo se disputarán 18 partidos de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y así se terminará la primera mitad de la temporada. Es que después entrará en receso por las vacaciones de invierno hasta el 1 de agosto, cuando se vuelva a jugar en el Gimnasio Municipal Nº1.
Posteriormente, seguirá la acción el domingo 2 de agosto en la Escuela N° 722 de Próspero Palazzo. Mientras que, el sábado 22 se jugará en el Gimnasio Municipal N°3 y al otro día en las canchas alternativas del Club Ingeniero Luis A. Huergo.
Programa
SABADO
09:40hs. Categoría 2014: Sede Km .5 vs. F.C Juan XXIII
10:20hs. C-13: Municipal Km. 5 vs. Saavedra (Femenino)
11:00hs. C-15: Saavedra vs. Petroquímica (Femenino)
11:40hs. C-13: Saavedra vs. Petroquímica (Femenino)
12:20hs. C-15: Municipal Km. 5 vs. Petroquímica (Femenino)
13:00hs. Categoría 2014: Municipal N°2 vs. Municipal N°1 Naranja
13:40hs. C-15: Municipal Km. 5 vs. Standart (Femenino)
14:20hs. Categoría 2014: Sede Escuela N° 722 vs. Municipal N°1 Negro
15:00hs. Categoría 2014: Municipal N°3 vs. Municipal N°4
DOMINGO
9:40hs. Categoría 2014: Sede Km. 5 vs. Municipal N°2
10:20hs. Categoría 2014: F.C Juan XXIII vs. Municipal N°1 Negro
11:00hs. Categoría 2016: Sede Km. Azul vs. Club Huergo (Zona A)
11:40hs. Categoría 2014: F.C Juan XXIII vs. Sede Escuela N°722
12:20hs. Categoría 2016: Ciudadela vs. Municipal N°1 (Zona A)
13:00hs. Categoría 2016: Sede Km. 5 Rojo vs. Laprida (Zona B)
13:40hs. Categoría 2016: Municipal N°3 vs. Juventus D. (Zona B)
14:20hs. Categoría 2016: Juventus B. vs. Sede Km. 5 Blanco (Zona C)
15:00hs. Categoría 2016: Municipal N°4 vs. Sede Escuela N°722 (Zona C)