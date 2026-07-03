El tenso momento que vivió Ciro Martínez con la policía durante el banderazo en Miami

Los fanáticos albicelestes protagonizaron tres enormes banderazos en simultáneo en Miami para palpitar el cruce entre la selección argentina y Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium. El duelo se disputará en una ciudad que concentra a la mayor comunidad argentina de Estados Unidos y que se prepara para recibir a miles de hinchas más de cara a un partido para el que la demanda de entradas ya desbordó la capacidad del estadio. En paralelo, el plantel realizó su último entrenamiento con la conducción de Lionel Scaloni.

Las zonas elegidas para los banderazos en simultáneo no es casual. El corredor de Collins Avenue entre las calles 68 y 85 es conocido de manera informal como “Little Argentina”, por la concentración de comercios, restaurantes y negocios vinculados con esa comunidad en Miami Beach.

Además del encuentro en 85th Street y Collins Avenue, hubo otra concentración en 73rd Street y Collins Avenue, frente a un reconocido restaurante argentino, señalado como un punto de reunión habitual de los simpatizantes y al cual los diferentes puntos arribaron en distintas caravanas. A estas se sumó una reunión masiva en el que los hinchas argentinos invadieron las playas de la ciudad. La fiesta comenzó a congregarse en la zona cerca del mediodía, en un festejo que se estiró hasta el anochecer.

Andrés Ciro Martínez, el cantante de Los Piojos y de Ciro y los Persas, dijo presente en los festejos albicelestes. En el techo de un motorhome junto a Luciana Valdés, su pareja, y Rodrigo Pérez, el artista cantó el tema Tan Solo y entonó el himno nacional con su armónica. Sin embargo, vivió un tenso momento cuando un policía se trepó al vehículo y le indicó que se detuviera. El cantante no hizo caso y, una vez finalizado el mini-show, se retiró rápidamente del lugar en una camioneta blanca.

La revolución argentina en Miami también se explica por la gran población albiceleste en la ciudad, que tiene una comunidad superior a las 100.000 personas. A esa base permanente se agregan miles de turistas llegados desde Argentina, desde otros estados norteamericanos y desde distintos países de la región, impulsados por la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni.