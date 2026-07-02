El objeto de importantes proporciones apareció durante un control de seguridad en el aeropuerto de Miami. La escena quedó registrada en video y rápidamente se convirtió en uno de los momentos virales de la Selección.

El insólito objeto en la valija del Cuti Romero hizo estallar de risa a Messi

La llegada de la Selección argentina a Miami para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales. Durante los controles de seguridad en el aeropuerto, la valija de Cristian "Cuti" Romero fue apartada para una inspección luego de que un objeto llamara la atención del personal.

La situación despertó la curiosidad de varios integrantes del plantel, que siguieron de cerca la revisión mientras esperaban avanzar con el ingreso. Al abrir el equipaje, los agentes encontraron un enorme Magiclick entre las pertenencias del defensor.

Sacan de la valija de Cuti Romero un ENCENDEDOR A CHISPA y Messi no puede aguantar la risa.



Es para los palos santos doña pic.twitter.com/DNmL7Zdzno — Iván (@ivanalvarenga1) July 2, 2026

El hallazgo sorprendió tanto al personal aeroportuario como a los futbolistas argentinos. Quien protagonizó la reacción más comentada fue Lionel Messi, que al ver el particular objeto rompió en carcajadas, desatando también las risas de varios de sus compañeros.

El episodio quedó registrado en video y se viralizó en pocas horas, con miles de usuarios compartiendo las imágenes y resaltando el clima relajado que acompaña a la delegación dirigida por Lionel Scaloni en la antesala de la fase decisiva del Mundial 2026.