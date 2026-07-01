Estados Unidos derrotó a Bosnia 2-0 y va por Bélgica

Las Barras y las Estrellas vencieron a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco y jugará contra Bélgica en octavos.

La selección de Estados Unidos aseguró con autoridad su boleto a la ronda de eliminación directa tras vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco. El planteamiento estratégico de Mauricio Pochettino funcionó en la primera mitad gracias a una anotación de Folarin Balogun.

El trámite del encuentro se complicó drásticamente en el segundo tiempo tras la expulsión del propio Balogun por tarjeta roja directa, lo que obligó al conjunto norteamericano a replegar sus líneas y resistir con diez hombres.

La tranquilidad definitiva llegó en el minuto 82, cuando Malik Tillman selló el triunfo con un cobro de tiro libre, confirmando la solidez defensiva del equipo.

El próximo partido entre Estados Unidos y Bélgica revive una histórica rivalidad en los mundiales y promete ser uno de los duelos más parejos y caóticos de los octavos de final. El encuentro se disputará el lunes 6 de julio, a las 21, en el Estadio de Seattle (Lumen Field).