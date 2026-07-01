La predicción de Ricardo Arjona sobre el Mundial 2026

Los seguidores del artista detectaron esta coincidencia sobre la comercialización del fútbol y se volvió viral.

Casi 30 años después de su lanzamiento, una canción de Ricardo Arjona volvió a estar en boca de todos por una inesperada coincidencia con una regla que se implementó en este Mundial 2026 y desató todo tipo de comentarios y teorías al respecto.

Se trata de “Noticiero”, incluida en el álbum “Si el Norte Fuera el Sur”, un tema que resurgió en redes sociales tras la implementación de las pausas de hidratación durante el Mundial de la FIFA 2026.

El fragmento que generó la reacción de los usuarios pertenece a una estrofa en la que Arjona canta que "el fútbol gana terreno en los Estados Unidos" y agrega que "hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa' vendernos porquerías".

La canción, escrita en 1996, funcionaba como una crítica al negocio del deporte y a la forma en la que el entretenimiento podía transformarse en un producto cada vez más comercial. A través de la ironía y el humor, el artista planteaba un escenario exagerado que, décadas después, muchos sintieron cercano a la realidad.

La supuesta “predicción” de Ricardo Arjona que volvió a generar debate

Aunque no existe ninguna prueba de que el cantante haya anticipado una medida puntual del Mundial 2026, la coincidencia fue suficiente para que el tema volviera a circular con fuerza.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron el fragmento y calificaron a Arjona como un “visionario”, mientras otros remarcaron que la canción simplemente expone una crítica que continúa vigente sobre la evolución del fútbol y su vínculo con el negocio.

Al mismo tiempo, las pausas de hidratación en la Copa del Mundo generaron opiniones divididas entre los fanáticos. Algunos consideran que afectan el ritmo del juego y abren nuevas oportunidades comerciales, mientras que otros defienden la medida al señalar que busca proteger a los futbolistas ante las altas temperaturas.

Así, una canción creada hace casi tres décadas volvió a instalar una discusión actual: cuánto cambió el fútbol y cuánto de aquello que parecía una exageración terminó formando parte de la realidad.