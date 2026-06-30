Haaland llevó a Noruega a la clasificación y se viene Brasil

Los Vikingos se impusieron por 2-1 ante Costa de Marfil con gol del delantero del Manchester City, para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Noruega sufrió más de la cuenta, pero logró avanzar de ronda en el Mundial 2026. El equipo europeo venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas, con un gol agónico de Erling Haaland, y se clasificó a los octavos de final.

El conjunto noruego había comenzado mejor el partido y encontró la ventaja a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Antonio Nusa abrió el marcador para poner el 1-0.

Sin embargo, Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate a través de Amad Diallo, quien marcó un verdadero golazo y le agregó suspenso a la definición del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un cierre cargado de tensión, apareció Erling Haaland. El delantero del Manchester City, que había tenido pocas intervenciones durante el desarrollo del juego, aprovechó una asistencia de Patrick Berg, empujó la pelota y selló el 2-1 definitivo a cinco minutos del final.

Con esta victoria, Noruega sigue soñando de la mano de su gran figura. El seleccionado europeo avanzó a octavos de final, instancia que disputará por tercera vez en su historia mundialista, y tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará nada menos que a Brasil.