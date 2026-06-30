La desgarradora dedicatoria de Cody Gakpo tras marcarle a Marruecos

Anotó un tanto clave ante Marruecos, pero su celebración rompió el corazón de los hinchas al revelar el duro momento personal que atraviesa tras perder a su bebé hace apenas unos días.

El partido entre Países Bajos y Marruecos por los 16 avos de final del Mundial 2026 se definía por detalles. Cuando Marruecos dominaba y generaba las ocasiones más peligrosas, una genialidad cambió el rumbo del encuentro. Un pelotazo largo y preciso de Bart Verbruggen encontró a Cody Gakpo, quien definió con maestría para poner el 1-0 parcial, desatando la euforia en las gradas.

Sin embargo, el grito de gol se transformó rápidamente en una escena de profunda tristeza. Tras inflar la red, Gakpo no pudo contener las lágrimas y se derrumbó emocionalmente sobre el césped. Sus compañeros, al comprender la magnitud de su dolor, corrieron a abrazarlo en un gesto de solidaridad que conmovió al mundo entero.

El desconsuelo de Gakpo tiene una razón devastadora. Apenas el pasado sábado, el futbolista y su pareja comunicaron la dolorosa noticia del fallecimiento de su bebé, quien se encontraba en el quinto mes de gestación. Pese al golpe anímico irreparable, el atacante decidió estar presente en el compromiso mundialista, dejando una lección de profesionalismo y fortaleza mental en medio de una tragedia familiar.

La imagen del delantero, secándose las lágrimas mientras era consolado por sus colegas, se volvió instantáneamente la postal más humana de este Mundial 2026.

A pesar de la presión que implica un torneo de esta envergadura y de estar bajo la mirada de millones de espectadores, Gakpo logró canalizar su angustia en el campo de juego.

Más allá del resultado deportivo, el gesto de sus compañeros y el respeto del público marcaron un precedente sobre la importancia de la salud mental y el apoyo humano en el deporte de élite. Gakpo sacudió la concentración de su seleccionado este fin de semana en pleno Mundial 2026 al anunciar la dolorosa pérdida del embarazo de su esposa, Noa van der Bij. Pese al desgarrador momento familiar, el delantero del Liverpool de Inglaterra tomó la firme decisión de no abandonar la competencia y permanecerá bajo las órdenes del cuerpo técnico neerlandés.

La noticia se dio a conocer a través de un posteo conjunto en las redes sociales de la pareja, donde expresaron su profundo desconsuelo por el fallecimiento de su bebé, a quien planeaban llamar Elijah Raphael. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia", manifestó la esposa del futbolista, mientras el atacante de la Naranja pidió respeto por la intimidad de su entorno y solicitó privacidad y espacio para transitar el duelo en este momento tan complejo.

La situación conmovió por completo al plantel de Países Bajos, que venía de consolidar un gran rendimiento deportivo al clasificar como líder del Grupo F de la máxima cita. Cody Gakpo venía teniendo un nivel altísimo en la cancha, destacándose principalmente tras convertir por duplicado en la victoria frente a Suecia que aseguró la clasificación de su país.

A pesar del trágico suceso personal, la delegación neerlandesa debió asimilar el impacto y enfocarse en los cruces decisivos. El combinado europeo afrontaba su próximo gran desafío este lunes, donde no pudo sellar el pasaje a la próxima ronda de la Copa del Mundo, ya que Marruecos lo eliminó por penales.