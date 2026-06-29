La periodista que entrevistó a Bielsa explicó qué desató su estallido

Majo Paiva reveló que el enojo del entrenador uruguayo se produjo mientras un camarógrafo ajustaba el encuadre para la entrevista posterior a la derrota con España. También contó que ya había vivido una situación similar durante el Mundial.

La reacción de Marcelo Bielsa luego de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo tras el testimonio de la periodista uruguaya Majo Paiva, quien estuvo presente durante el episodio que rápidamente se volvió viral.

En declaraciones al programa español El Partidazo de Cope, la comunicadora aclaró que el grito del entrenador no estuvo dirigido hacia ella, sino al camarógrafo encargado de la transmisión oficial. "Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo", afirmó, y agregó que incluso se disculpó con el trabajador "porque más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección".

Paiva explicó que el incidente ocurrió mientras el personal técnico preparaba la entrevista. Según relató, el camarógrafo le pidió a Bielsa que retrocediera unos pasos para corregir el encuadre de la imagen. La demora, dijo, fue de apenas entre diez y quince segundos. "Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple", describió.

La periodista sostuvo que el episodio no la sorprendió porque ya había presenciado una escena similar durante el encuentro frente a Arabia Saudita, aunque en aquella ocasión no quedó registrada por las cámaras. "Cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder", señaló.

El contexto deportivo también marcó el momento. La derrota 1-0 frente a España selló la eliminación de Uruguay y, según Paiva, el entrenador atravesaba un fuerte estado de tensión. "Él estaba exacerbado, estaba molesto", resumió.

Durante la entrevista posterior al encuentro, Bielsa respondió con frases breves. Al evaluar la participación de su selección en el torneo expresó: "No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores". Sobre el ingreso de Federico Viñas por Federico Valverde explicó: "Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque". Consultado por una conversación con Fernando Muslera tras la decisión de reemplazarlo por Sergio Rochet, respondió escuetamente: "Nada".

El clima en la delegación uruguaya ya atravesaba semanas complejas antes de la eliminación. De acuerdo con la información difundida, se habían producido reuniones tensas entre referentes del plantel y el cuerpo técnico por diferencias vinculadas a la intensidad de los entrenamientos y los planteos tácticos. Ese escenario acompañó el cierre de la participación celeste en el Grupo H, donde España y Cabo Verde avanzaron a los octavos de final.