El conjunto norteamericano se impuso por 1-0 con gol de Stephen Eustáquio en el minuto 92. Ahora espera por el ganador de Países Bajos-Marruecos.

Canadá derrotó en el descuento a Sudáfrica y está en octavos de final

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección que accede a los octavos de final de la Copa del Mundo, al derrotar en tiempo de descuento por 1-0 a Sudáfrica.

El partido, que se jugó en el Estadio Los Angeles, Estados Unidos, contó con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro.

El primer tiempo fue parejo, exhibió fricción y tuvo pocas situaciones. Recién sobre el final, el seleccionado dirigido por Jesse Marsch tuvo una doble acción: un cabezazo certero de Cornelius fue despejado sobre la línea por Modiba, en el rebote Williams le atajó el remate a Buchanan.

A falta de 15 minutos para el desenlace del partido, cuando escaseaban las emociones, ingresó Alphonso Davies para sumar sus primeros minutos en la Copa Mundial. En su intervención inicial, el combinado norteamericano generó una situación clara. El capitán filtró un pase para Jonathan David, que con un simple toque asistió a Promise David quien ensayó un potente disparo de media distancia, que se fue apenas desviado.

Poco después, Jonathan David quedó a mano a mano con Williams, y quien se impuso en el duelo fue el arquero sudafricano, que a esa altura ya era la figura indiscutida del encuentro. Sudáfrica respondió con un remate de Oswin Appollis, que exigió a Crepeau, el encargado de defender el arco canadiense.

En el tiempo adicionado, y en su partido número 60 con la camiseta canadiense, Stephen Eustáquio inscribió su nombre propio en la historia del combinado: Shaffelburg envió un centro desde la dercha, Okon despejó de cabeza y el balón le cayó al mediocampista ofensivo, que controló de pecho y disparó cruzado para vencer a Williams.

Canadá, en octavos de final, se enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos-Marruecos.