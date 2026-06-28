Sumaron un empate que le sirvió para acceder a la próxima instancia de la Copa del Mundo. Irán quedó eliminado ya que no pudo ser uno de los mejores terceros de fase de grupos.

Austria se lo empató en el final 3-3 a Argelia y están en 16vos.

Las selecciones de Austria y Argelia igualaron este sábado 3-3 en un emotivo partido que correspondió a la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, y con ese resultado, ambos avanzaron a los 16vos. de final del certamen de la FIFA.

El partido, que se jugó en el Estadio Kansas City, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del uzkeko Ilgiz Tantashev.

El encuentro estaba igualado 2-2 en la recta final y Argelia parecía conforme con el resultado, pero el capitán Riyad Mahrez marcó su segundo tanto del partido cuando quedaba aproximadamente un minuto en el tiempo agregado. Ese marcador puso a Austria al borde de la eliminación, pero entonces Sasa Kalajdzic igualó nuevamente el marcador instantes después con un remate de cabeza que rescató las esperanzas mundialistas de Das Team.

Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer también gritaron goles por Austria, que terminó en el segundo lugar del Grupo J, detrás de Argentina, para clasificarse a la ronda de eliminación directa por primera vez desde 1982. Su premio es un duelo con el campeón europeo España el próximo jueves en Los Angeles, Estados Unidos.

Rafik Belghali también anotó por Les Fennecs, que se convirtieron en el noveno de 10 equipos de Africa en avanzar a la siguiente fase. Terminaron en tercer lugar de su llave y se medirán en dieciseisavos de final a Suiza el próximo jueves en Vancouver, Canadá.

Irán, que quedó eliminado de la competencia de la FIFA, habría avanzado como uno de los ocho mejores terceros lugares con un triunfo ya fuera de Austria o Argelia.