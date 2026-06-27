El debutante Congo logró una histórica clasificación

Derrotó 3-1 a Uzbekistán y accedió a los 16vos. de final por ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La República Democrática del Congo protagonizó una remontada sensacional para asegurar este sábado su pase a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez en su historia, gracias a un doblete de Yoane Wissa y un gol de Fiston Mayele que le dio la victoria de 3-1 sobre la ya eliminada Uzbekistán.

El encuentro, que se jugó en el Atlanta Stadium, Estados Unidos, y fue controlado por el árbitro Félix Zwayer de Alemania.

Tras dos derrotas consecutivas, los “Lobos Blancos”, debutantes en el torneo mundialista, estaban claramente decididos a conseguir un resultado positivo en su tercer partido, por eso rápidamente se pusieron arriba. Eldor Shomudorov aprovechó que el arquero de los Leopardos estaba un poco adelantado para bombear el balón y mandarlo a guardar al fondo de las redes.

Siete minutos más tarde, fue el turno de la República Democrática del Congo de ver un gol anulado: el preciso disparo de Nathanael Mbuku fue invalidado por una falta en la jugada previa.

En el inicio de la segunda parte, el equipo congoleño empezó a distribuir de mejor forma el balón y a tener ciertas llegadas. Pero fue hasta el minuto 65 cuando Yoane Wissa recibió una fuerte entrada dentro del área chica por parte de Abdukodir Khusanov y el árbitro marcó penal. El propio delantero del Newcastle United se encargó de convertir desde los 11 pasos y poner el empate.

Diez minutos después, dos suplentes se combinaron para marcar el gol de la victoria: un disparo de Meschack Elia fue desviado hacia Fiston Mayele, quien con un toque sutil superó a Abduvohid Nematov y lo introdujo en la red. Wissa marcó su doblete en el tiempo de descuento, asegurando así la clasificación de la República Democrática del Congo como uno de los mejores terceros. Su rival en 16avos de final será Inglaterra, el próximo 1 de julio, en Atlanta.