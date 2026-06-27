El incidente con el presidente de Chile se produjo en Villarrica, durante una ceremonia con familias mapuche.

Kast protagonizó un tenso cruce con un niño que se negó a saludarlo en un acto mapuche

El presidente de Chile, José Antonio Kast, protagonizó este jueves un tenso altercado con una mujer y su hijo menor de edad en la comuna de Villarrica, en la sureña región de La Araucanía, después de que el niño se negara a estrecharle la mano durante un acto oficial.

El episodio ocurrió en las afueras del Centro Cultural Liquén, donde el mandatario encabezó una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche. Al ingresar al recinto, Kast se acercó a saludar a un grupo de vecinos que lo esperaba junto a una reja. En ese momento, extendió la mano hacia un niño, pero el menor no respondió al saludo.

“Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, le dijo entonces el presidente. La madre del niño intervino de inmediato y lo increpó por su gestión. “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia”, le respondió.

El intercambio, registrado por cámaras y teléfonos celulares, escaló rápidamente. Kast, visiblemente molesto, defendió su gobierno y afirmó que su administración estaba “recuperando el orden y la libertad”. Luego se alejó unos pasos, pero volvió a dirigirse al menor.

“Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad”, expresó el mandatario.

La mujer comenzó entonces a gritarle “demagogo” y “nazi”, mientras otros vecinos se sumaban a los reproches. En ese contexto, Kast volvió a hablarle al niño: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”.

La frase generó nuevas críticas entre los presentes. Un hombre que llevaba a un menor sobre los hombros le recriminó al presidente que él mismo estuviera usando al niño como parte de la discusión. Kast respondió: “¿Para qué vienen a interrumpir un acto donde está toda la gente feliz?”, antes de retirarse hacia el interior del centro cultural entre gritos y reclamos.

Minutos después del cruce, personal de la escolta presidencial y Carabineros se acercaron a la madre del menor para realizarle un control de identidad. Según el reporte policial, el procedimiento reveló que la mujer registraba dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emitida por el Juzgado de Garantía de Iquique, en el norte del país.

La mujer fue trasladada a la Séptima Comisaría de Carabineros de Villarrica. El Gobierno Regional informó que el operativo se realizó después de que la manifestante fuera sometida a un control preventivo de identidad.

El video del cruce se viralizó rápidamente y abrió una polémica política en Chile. En redes sociales, usuarios opositores cuestionaron el tono utilizado por Kast frente al menor y plantearon dudas sobre la rapidez de la detención de la mujer, ocurrida poco después de que increpara públicamente al jefe de Estado.