La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año

Héctor Bello, integrante de Marítimo de La Guaira, explicó que Andrea falleció al quedar atrapada en el colapso de una estructura. La bebé sobrevivió.

La muerte de Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, fue confirmada por el propio jugador tras el terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles y que, según medios locales, la sorprendió en el colapso de una estructura en el estado de La Guaira cuando protegió a su hija de un año.

El dato que colocó el caso en el centro de la tragedia fue la magnitud del sismo: de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento de 7.5 fue el más potente registrado en el país en más de un siglo. Ese episodio ocurrió después de que el miércoles por la tarde se registraran dos terremotos, de 7.2 y 7.5, con apenas un minuto de diferencia.

Bello, jugador del Marítimo de La Guaira de la Segunda División, comunicó la muerte de su esposa en redes sociales durante la madrugada del 25 de junio. En ese mensaje dijo: “Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”.

Según La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea murió cuando intentó proteger con su cuerpo a la niña durante el derrumbe de un edificio en La Guaira, provocado por los sismos simultáneos registrados esa misma tarde.

Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros sin signos vitales. La niña, de un año, sobrevivió.

La esposa de Héctor Bello murió durante el colapso de una estructura en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio. La consecuencia inmediata para la familia fue la supervivencia de la hija de la pareja y la confirmación pública, hecha por el futbolista, de que la madre perdió la vida al salvarla.

En otra publicación, el jugador compartió fotografías de su esposa y mensajes de condolencias enviados por amigos y seguidores. Luego escribió: “Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”.

Los sismos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de junio. El de mayor intensidad, según el USGS, alcanzó 7.5 y fue descrito como el más potente en Venezuela en más de un siglo.