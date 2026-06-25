Amplio frente político y gremial en defensa del patrimonio de Comodoro

El intendente, legisladores nacionales, provinciales, concejales y representantes gremiales analizaron acciones ante a la decisión de YPF de transferir bienes e inmuebles a la Provincia.

El intendente Othar Macharashvili, junto con dirigentes políticos y gremiales de la ciudad, avanzaron este jueves en una agenda común para expresar su rechazo total al traspaso arbitrario de tierras y bienes de YPF al gobierno provincial, por considerar la decisión inconsulta y contraria a los intereses históricos de Comodoro Rivadavia.

De la reunión participaron el legislador nacional Juan Pablo Luque; los diputados provinciales Vanesa Abril, Juan Pais y Gustavo Fita; los concejales Maite Luque, Ariel Montenegro, Gabriela Simunovic, Ezequiel Cufré, Mariela Aguilar y Marcos Panquilto; el secretario general de UOCRA, Raúl Silva; y los miembros del gabinete municipal: Sergio Bohe, Bruno Hernández y Andrés Blanco, quienes coincidieron en la necesidad de defender el patrimonio histórico, cultural e institucional de la ciudad.

Durante la reunión, los participantes expresaron su fuerte rechazo a la decisión adoptada por la petrolera, al considerar que se trata de una medida que desconoce la historia, la identidad y el vínculo que la ciudad mantiene con la empresa desde hace más de un siglo.

En ese contexto, se cuestionó y se tildó “como una falta de respeto” las decisiones adoptadas arbitrariamente por YPF, al entender que Comodoro Rivadavia no fue tenida en cuenta al momento de la cesión de inmuebles y tierras, sobre todo porque fue la que siempre aportó recursos y trabajadores en pos del crecimiento de la compañía a nivel nacional.

En la misma línea, coincidieron también en que la ciudad debe ser reconocida como la legítima depositaria histórica y moral de estos bienes, por lo que exhortaron a las partes intervinientes a revisar la decisión y garantizar que el patrimonio vinculado a la actividad petrolera permanezca bajo la órbita del ejido municipal.

Asimismo, se adelantó que se continuará exigiendo a YPF que asuma la responsabilidad por los pasivos ambientales existentes en distintas zonas de Comodoro, particularmente en Área Central, Restinga Alí y otros sectores afectados por décadas de explotación hidrocarburífera.

Finalmente, se acordó avanzar en acciones institucionales, legislativas y administrativas conjuntas para resguardar el patrimonio histórico local, defender los derechos de la comunidad y exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes, al tiempo que ratificaron que no se renunciará a la historia, al patrimonio ni a los derechos que le corresponden a Comodoro como ciudad fundacional de la industria petrolera argentina.