Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos

Por medio de las redes sociales, Lucas Trejo pidió colaboración para encontrar a su esposa e hijos. Los desaparecidos se encontraban en La Guaira, la zona que fue declarada en estado de emergencia.

Después de que se registraran dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, varias personas se encontrarían desaparecidas. Aunque todavía no hay una cifra oficial, se confirmó que se desconoce el paradero de la familia de Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira. Hasta el momento, solo se sabe que el edificio en el viven colapsó.

Con el paso de las horas, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir ayuda para ubicar a sus familiares desaparecidos. Entre ellos, se encontraba el futbolista argentino, quien denunció la situación de su familia por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

En este contexto, compartió una imagen junto a su esposa y sus dos hijos, así como sus nombres para facilitar la búsqueda. Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Según pudo constatar Infobae, el jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debían disputar el primer partido de la copa local este mismo miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Los sismos que sacudieron el centro y norte del país provocaron el desplome de numerosos edificios en Caracas y la región costera de La Guaira. A raíz del desastre desatado, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia. En las últimas horas se confirmó que las víctimas fatales llegan a 164 y los heridos suman casi 1.000.