Pietrobelli bajo vigilancia tras una seguidilla de tiroteos

Más de 50 efectivos participaron de un amplio despliegue en la zona alta del barrio. La Policía identificó a personas vinculadas a los enfrentamientos y una de las hipótesis de la investigación apunta a disputas relacionadas con la venta de drogas.

La Policía del Chubut llevó adelante un importante operativo de prevención en la zona alta de Pietrobelli, donde en los últimos días se registraron distintos episodios con armas de fuego. El despliegue reunió a más de 50 efectivos de diferentes áreas y forma parte de una estrategia destinada a reforzar la presencia policial y evitar nuevos hechos de violencia.

El comisario Diego Silva confirmó que las personas involucradas en los enfrentamientos ya fueron identificadas por los investigadores. Según explicó, se trata de situaciones que generan preocupación entre los habitantes del sector debido al riesgo que representan para el resto de la comunidad.

El procedimiento comenzó durante la tarde del martes y contó con la intervención de personal de Infantería, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), la División Canes y otros grupos especiales. Además, el trabajo se desarrolla de manera articulada con la Unidad Regional, el área de Operaciones y fuerzas federales.

Durante el operativo, los efectivos recogieron testimonios sobre el clima de preocupación que atraviesa el barrio. De acuerdo con Silva, existe temor entre muchos vecinos a aportar información o formalizar denuncias, una situación que dificulta el avance de las investigaciones.

La presencia policial también estuvo acompañada por algunos incidentes menores. Según indicó el jefe policial, un grupo de personas arrojó piedras contra los uniformados, aunque no se registraron agentes lesionados. Asimismo, señaló que algunos vecinos manifestaron problemas recurrentes para el ingreso de ambulancias y bomberos debido a ataques contra los servicios de emergencia.

Silva remarcó que la escasez de testimonios y denuncias constituye uno de los principales obstáculos para reunir elementos que permitan impulsar medidas judiciales. Por ese motivo, instó a la comunidad a utilizar los canales oficiales para aportar datos, con garantía de reserva de identidad.

En relación con el origen de los enfrentamientos, el comisario sostuvo que una de las líneas investigativas más firmes está vinculada a la comercialización de estupefacientes en la zona.

Mientras tanto, la Policía anticipó que los controles continuarán en los próximos días, con especial atención durante la tarde y la noche, franjas horarias en las que se concentra la mayor cantidad de hechos de estas características.