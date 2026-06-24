Policía de día, viuda negra de noche: cayó "Lucía"

La mujer es agente de la fuerza de Seguridad Aeroportuaria. La buscaban hace dos meses, cuando una víctima la denunció tras un robo en Quilmes. Se habían conocido por una aplicación.

Lucía tiene 31 años y, según los papeles, trabaja como agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, una reciente investigación judicial descubrió que, por las noches, la joven también se desempeñaba en otro rol: el de viuda negra, por el que ahora está detenida.

Su arresto se concretó en las últimas horas y estuvo a cargo de la fuerza bonaerense, que la buscaba hace dos meses por un brutal ataque a un hombre de 64 años en Quilmes.

Según supo Infobae, la víctima había conocido a Lucía por una aplicación de citas. Hicieron match, chatearon algunas veces y finalmente coordinaron para tener una cita. Lo que él no sabía es que su conquista, en realidad, era una trampa.

El encuentro se llevó a cabo el 26 de abril. Primero fueron a cenar a un restaurante de la zona. Después, siguieron el plan en el departamento del hombre. Llegaron pasada la 1 de la madrugada, según registró una cámara de seguridad ubicada en la entrada que terminó siendo clave para el caso.

En el domicilio tomaron unos tragos. Pero, tal como se repite en los casos de robo bajo modalidad de viuda negra, el del hombre estaba manipulado: en cuestión de segundos, él perdió el conocimiento y ella aprovechó para desvalijarle la casa.

La víctima se despertó al día siguiente. De acuerdo a la denuncia radicada más tarde, amaneció con síntomas compatibles con una posible intoxicación, por lo que debió recibir asistencia médica. Terminó internado. Pero antes, constató que le faltaban objetos personales y de valor en su casa.

Lo que pasó entre la 1:30 de la madrugada del 26 de abril y la mañana posterior quedó grabado en un video: las cámaras de seguridad registraron a Lucía a las 3:30 am saliendo con una mochila, dos bolsos y una valija del mismo ascensor al que se había subido con el hombre horas antes.

Así de cargada estuvo largos minutos parada en la vereda del edificio. Cerca de las 4 de la madrugada, finalmente, la pasó a buscar un auto en el que se fue con todas las pertenencias.

Las autoridades a cargo de esclarecer el robo estuvieron buscando a Lucía desde entonces. En este contexto, se abrió una causa en la UFIJ N.° 2 del Departamento Judicial Quilmes que recopiló una serie de pruebas hasta que lograron identificar un domicilio en el que podría estar la presunta viuda negra.

Tras recibir autorización del Juzgado de Garantías N.° 1 de Quilmes, en la madrugada de este miércoles se allanó una casa de Ezeiza donde encontraron y detuvieron a la policía de la PSA, quien estaba de licencia psiquiátrica.

Durante el operativo, la policía bonaerense también secuestró cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina vinculada al hecho. Los objetos serán sometidos a peritajes y análisis para profundizar la investigación.

Lucía quedó a disposición de la Justicia mientras los investigadores continúan trabajando en la hipótesis de que la agente policial forma parte de un grupo más grande de viudas negras que operan con el mismo modus operandi.