El sospechoso, de 35 años, fue aprehendido en barrio La Floresta luego de arrojar un revólver calibre 22 al suelo.

Vio a la policía y trató de desprenderse de su arma

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el barrio La Floresta, luego de intentar deshacerse de un arma de fuego al notar la presencia policial.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 00:10 por personal de la Sección Operaciones de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, que efectuaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de la calle Mburucuyá al 800.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un individuo en la vía pública que, al advertir la proximidad del móvil policial, arrojó un objeto al suelo. Ante esta situación, los agentes intervinieron de inmediato y procedieron a su aprehensión.

Tras la inspección del lugar, se constató que el elemento descartado era un revólver marca Doberman, calibre 22, con tambor de diez alveolos, cachas plásticas y sin numeración visible. El arma contenía seis cartuchos en su interior.

Posteriormente, el arma fue secuestrada y se realizaron las diligencias de rigor en el lugar, quedando el hombre a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación correspondiente.