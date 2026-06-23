Un desperfecto ya dejó sin agua a 24 barrios de Comodoro

La interrupción del servicio afecta a sectores de las zonas sur y central de la ciudad desde las 17 horas de este martes.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que desde las 17:00 de este martes 23 de junio se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en 24 barrios de Comodoro Rivadavia debido a una avería registrada en un subacueducto ubicado sobre la avenida 10 de Noviembre.

Los sectores afectados son Centro, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, Ceferino Namuncurá, 13 de Diciembre, 9 de Julio, José Fuchs, General Roca, Pueyrredón, Humberto Beghin, Stella Maris, Cordón Forestal, Los Bretes, Fracción 14 y 15, Malvinas Argentinas, Isidro Labrador, Moure, Quirno Costa, Isidro Quiroga, Juan XXIII, Abel Amaya y 30 de Octubre.

Desde la prestataria indicaron que la falla se produjo en un subacueducto principal que abastece a gran parte de la zona sur de la ciudad, por lo que fue necesario interrumpir el servicio para llevar adelante las tareas de reparación.

Asimismo, señalaron que, por el momento, no existe un horario estimado para la normalización del suministro, ya que los trabajos continúan en el lugar y su duración dependerá de la magnitud de la avería.

Personal operativo de la SCPL se encuentra abocado a las tareas correspondientes y se informó que cualquier novedad respecto a la evolución de los trabajos y la restitución del servicio será comunicada oportunamente a la comunidad.