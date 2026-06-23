El Bolsón: murió aplastado por un árbol en Mallín Ahogado

Una persona murió este lunes por la tarde en la zona de Mallín Ahogado, en El Bolsón, luego de que un árbol cayera sobre ella en circunstancias que son materia de investigación.

El trágico episodio ocurrió en el sector conocido como Los Pozones de Alberto. La emergencia fue reportada alrededor de las 17:50 a través de un llamado al 911, lo que motivó un rápido despliegue de personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y equipos de salud.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron trabajando a personal del Hospital de Área de El Bolsón y de la Policía de Río Negro, quienes ya intervenían en la asistencia y preservación de la escena.

Pese a los esfuerzos realizados, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar del hecho.

Desde Bomberos Voluntarios informaron que, debido a las características del operativo y al resguardo de la escena, no tuvieron acceso directo al sitio donde ocurrió el accidente, por lo que hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias exactas que provocaron la caída del árbol.

Tras las actuaciones correspondientes, efectivos policiales permanecieron en el lugar a la espera de las diligencias judiciales y del posterior traslado del cuerpo a la morgue local.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo ocurrió el fatal accidente.