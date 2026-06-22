Los Durán, en la mira: Iturrioz apuntó a la Justicia tras el golpe de $43 millones

El ministro de Seguridad vinculó a los detenidos por el asalto al camión lácteo con una organización delictiva y cuestionó el rechazo de allanamientos solicitados previamente contra el grupo.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, brindó este lunes detalles del operativo que permitió detener a los sospechosos del asalto a un camión de lácteos ocurrido en cercanías de Pampa Salamanca. Durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía, confirmó que los detenidos pertenecen a la familia Durán, a la que atribuyó antecedentes vinculados con delitos graves, y renovó sus críticas al Poder Judicial por decisiones que, según sostuvo, dificultaron investigaciones previas sobre esa organización.

Acompañado por autoridades de la Policía del Chubut, el funcionario destacó la rapidez con la que se desplegó el operativo y sostuvo que los involucrados forman parte de una estructura delictiva con base en Comodoro Rivadavia. En ese contexto, señaló que integrantes del grupo aparecen mencionados en investigaciones por narcotráfico, homicidios, venta de vehículos mellizos y otros hechos de relevancia criminal.

Iturrioz también manifestó preocupación por el armamento que, según indicó, posee la organización. Afirmó que cuentan con armas largas, automáticas y de grueso calibre, y consideró que el poder de fuego atribuido al grupo representa un desafío para las fuerzas de seguridad.

Respecto del robo, explicó que la investigación permitió establecer que los delincuentes se llevaron 43 millones de pesos en efectivo que estaban ocultos en una “caja trampa” dentro del camión. Para el ministro, la maniobra habría sido posible gracias al acceso a información precisa sobre la operatoria de la empresa transportista.

“Es indudable que tenían un dato”, sostuvo, al señalar que detrás de los detenidos podría existir una estructura más amplia vinculada a la obtención y manejo de información para concretar este tipo de delitos.

Sobre la fuga, relató que en un primer momento se evaluó la participación de un vehículo de apoyo, lo que motivó un amplio despliegue policial y el cierre de rutas. Sin embargo, con el avance de la investigación se determinó que los sospechosos continuaron la huida a pie por una zona de cerros.

Uno de los momentos más críticos de la conferencia estuvo centrado en la actuación judicial. Iturrioz recordó que, en el marco de una investigación anterior, se habían solicitado ocho allanamientos vinculados a la familia Durán y que solo tres fueron autorizados. A su entender, aquella decisión limitó la posibilidad de avanzar sobre una organización que ya era considerada de alta peligrosidad.

El ministro remarcó además el desempeño de los grupos especiales que participaron en la búsqueda y captura de los sospechosos. Destacó la intervención de efectivos del GEOP, Infantería y la División Canes, que actuaron en un terreno complejo y durante horas de la noche hasta concretar las detenciones.

Por último, se mostró expectante ante la aplicación de la nueva Ley Antimafia. Consideró que la normativa permitirá una mayor coordinación entre áreas investigativas y valoró especialmente el esquema de responsabilidades penales previsto para las organizaciones criminales, que contempla sanciones para todos sus integrantes en función del delito más grave cometido por la banda.