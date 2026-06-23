Comodoro: martes con algo de sol y probabilidad de lluvias hacia la noche

Por la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 6°C. El viento soplará del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 11°C. El viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, aunque persistirán ráfagas de hasta 59 km/h.
Hacia la noche, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 6°C y el viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 km/h.
De esta manera, la jornada estará marcada por temperaturas frías, viento moderado y la posibilidad de algunas precipitaciones al cierre del día.