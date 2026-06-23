Este martes 23 de junio se presentará con condiciones relativamente estables durante gran parte de la jornada en Comodoro Rivadavia, aunque hacia la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones aisladas.

Comodoro: martes con algo de sol y probabilidad de lluvias hacia la noche

Por la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 6°C. El viento soplará del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 11°C. El viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, aunque persistirán ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 6°C y el viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, la jornada estará marcada por temperaturas frías, viento moderado y la posibilidad de algunas precipitaciones al cierre del día.