El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 18 de junio una jornada fresca y ventosa en Comodoro Rivadavia, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Comodoro tendrá una jornada fresca, con viento y sin lluvias este jueves

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde, las condiciones mejorarán con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima prevista de 12°C. El viento continuará soplando desde el sudoeste con intensidades similares, aunque las ráfagas disminuirán hasta ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Ya hacia la noche, se espera un cielo algo nublado, una temperatura cercana a los 9°C y vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, Comodoro transitará una jornada estable, sin lluvias en el horizonte, pero con presencia de viento durante gran parte del día.