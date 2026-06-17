Comodoro tendrá una máxima de 12°C este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada sin precipitaciones y con una marcada amplitud térmica en Comodoro Rivadavia.

La mañana comenzará muy fría, con una temperatura mínima de apenas 1°C y cielo ligeramente nublado. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 12°C durante la tarde.

En cuanto al viento, se esperan condiciones moderadas a fuertes durante gran parte del día. Por la mañana soplará desde el norte con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la tarde el viento se intensificará, alcanzando entre 42 y 50 km/h, manteniendo ráfagas de similar intensidad.

Ya por la noche, el viento disminuirá y rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras la temperatura rondará los 10°C.

La jornada se presentará estable, sin probabilidad de lluvias y con buenas condiciones para actividades al aire libre, aunque será recomendable abrigarse durante las primeras horas del día.