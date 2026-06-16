La División de Búsqueda de Personas confirmó este martes su localización. Fue encontrada en buen estado de salud y, luego de los controles médicos correspondientes, se dio por concluido el operativo.

Hallaron a la mujer de 31 años que era buscada hace casi una semana

La búsqueda de una mujer de 31 años que permanecía con paradero desconocido desde hacía casi una semana llegó a su fin este martes por la mañana. La División de Búsqueda de Personas confirmó que fue localizada en buen estado de salud, lo que permitió cerrar el operativo desplegado para encontrarla.

Según informó el jefe de la dependencia, Patricio Rojas, la mujer fue hallada acompañada por un amigo. Tras su localización, quedó sin efecto el pedido de averiguación de paradero que se encontraba vigente.

La denuncia había sido presentada por su hermana, con quien convive, luego de varios días sin tener noticias sobre su ubicación. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la mujer suele ausentarse de su domicilio por períodos prolongados, aunque en esta ocasión la falta de contacto se extendió durante seis días, generando preocupación en su entorno familiar.

Ante esa situación, la policía activó los protocolos de búsqueda y llevó adelante distintas tareas para dar con su paradero.

Una vez encontrada, fue sometida a los exámenes médicos y procedimientos establecidos para verificar su estado general de salud. Finalizadas las actuaciones correspondientes, la Jefatura de Policía dio por concluida la búsqueda.