Othar impulsa lazos de cooperación bilateral entre Comodoro y Georgia

Hubo coincidencias en el potencial que posee Comodoro Rivadavia como polo productivo y tecnológico, y el valor estratégico de Georgia, como puente conector entre Asia y Europa.

El intendente Othar Macharashvili encabezó este martes al mediodía, junto al presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, un encuentro protocolar con la ministra consejera de la Embajada de Georgia en Argentina, Tamar Lomadze, con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación bilateral, el intercambio de conocimientos productivos y el fortalecimiento de los vínculos institucionales.

En la bienvenida a la diplomática, el jefe de la ciudad destacó la impronta multicultural de la región, recordando que “Comodoro es una ciudad cosmopolita, tanto por su historia migratoria como por su perfil productivo, basado en los hidrocarburos y la pesca, sectores donde se tiende a exportar gran parte de la producción y que cuentan con la presencia permanente de empresas de distintos lugares del mundo”.

Asimismo, manifestó que bajo estas características la ciudad “promueve activamente los vínculos y la firma de convenios o acuerdos con otros países, e incluso los hermanamientos ciudad a ciudad, por lo que resulta de gran interés explorar líneas de trabajo, generar condiciones y compartir información estratégica, abriendo también la puerta a futuras cooperaciones en el ámbito de la educación superior, tal como se viene realizando con otras instituciones internacionales”.

Por su parte, la ministra Lomadze detalló las funciones de la comitiva que representa, que abarcan la concurrencia a seis países de la región, e indicó que existe un profundo interés por recorrer las provincias argentinas para conocer de primera mano su oferta exportadora. La diplomática ponderó el histórico lazo político y protocolar que une a ambas naciones, remarcando que Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de Georgia en 1919 mediante un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, un hito que se sigue valorando enormemente en la actualidad.

En materia comercial y productiva, la diplomática señaló que “si bien el diálogo político bilateral se encuentra en un nivel excelente, el intercambio económico aún es bajo y requiere un fuerte impulso, especialmente a través de iniciativas del sector privado”.

En ese sentido, Lomadze propuso avanzar en el intercambio de experiencias vitivinícolas aprovechando la contrastación climática para que expertos de ambos lados puedan capacitarse, recordando que Georgia es la cuna mundial del vino, con 8000 años de historia. Asimismo, se mostró muy interesada en el know-how argentino respecto a la siembra directa, una revolución tecnológica que su país desea conocer.

En otro orden, la visitante analizó el gran desarrollo de la infraestructura turística y de servicios de Georgia, una nación de cerca de 4 millones de habitantes que llega a recibir flujos de entre 8 y 10 millones de visitantes anuales gracias a su variedad de climas, playas y centros de esquí, facilitado además por el acuerdo de exención de visado con Argentina.

Al evaluar la realidad geopolítica de su región, Lomadze se refirió al complejo impacto de los conflictos territoriales del norte y la ocupación que aún sufren dos de sus regiones por parte de Rusia tras la guerra de 2008, lo que ha generado más de 300.000 desplazados internos. Ante esto, reafirmó la firme postura del gobierno central georgiano “de buscar siempre una resolución pacífica a través del desarrollo económico, el ofrecimiento de servicios de salud en las zonas de frontera y el continuo respaldo internacional en ámbitos multilaterales, donde Argentina mantiene un apoyo constante”.

Finalmente, el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, indagó sobre “las proyecciones industriales y los esquemas de intercambio tecnológico que actualmente mantiene Georgia con el entorno regional”, poniendo énfasis en la dimensión educativa del encuentro.