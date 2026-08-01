Con drones evitaron un robo de cables en El Tordillo II

Un operativo conjunto entre personal de seguridad privada y efectivos de la Policía del Chubut permitió frustrar un presunto intento de robo en el yacimiento El Tordillo II, durante la noche del 30 de julio. La utilización de drones equipados con cámaras térmicas resultó determinante para localizar y detener a tres sospechosos que habían escapado hacia la Ruta Nacional Nº 26.

El procedimiento se inició cuando personal de vigilancia de la empresa ESPE que trabaja en el yacimiento de Crown Point detectó huellas sospechosas en la zona de Picada 1022, con dirección a la locación S-895. Al recorrer el sector, los vigiladores sorprendieron a dos hombres ocultos entre la vegetación, quienes emprendieron la fuga al advertir la presencia del personal de seguridad.

Durante la inspección del lugar, se secuestraron un serrucho y una pinza cortacables. Además, se constató que el alambrado perimetral había sido cortado y se detectaron huellas compatibles con el ingreso y egreso de un vehículo.

Ante la huida de los sospechosos en dirección a la Ruta Nacional Nº 26, a la altura del Camping Los Almendros, la División de Protección Patrimonial de PECOM desplegó drones equipados con cámaras térmicas para realizar un rastrillaje aéreo de la zona.

Gracias a la tecnología de visión infrarroja, alrededor de las 23:25 los operadores detectaron la presencia de tres personas que intentaban ocultarse entre la vegetación al costado de la ruta, mientras se desplazaban en dirección a Comodoro Rivadavia.

La geolocalización en tiempo real proporcionada por los drones permitió coordinar el operativo con el personal en tierra y efectivos de la Comisaría de Rada Tilly, encabezados por el oficial Mario Quiñenao, quienes lograron cercar e interceptar a los sospechosos.

Los tres hombres fueron demorados e identificados por sus iniciales como N.J.Z., H.F.L. y F.D.C. De acuerdo con la información oficial, durante las primeras actuaciones habrían aportado datos sobre presuntos compradores de materiales sustraídos, información que ahora es analizada por las autoridades judiciales que intervienen en la investigación.

Desde los organismos participantes destacaron que el procedimiento puso de manifiesto la eficacia de la vigilancia aérea mediante drones con cámaras térmicas para prevenir y esclarecer delitos en áreas operativas de gran extensión, permitiendo una respuesta rápida y coordinada entre la seguridad privada y las fuerzas policiales.