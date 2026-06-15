El hecho ocurrió sobre avenida Rivadavia. La víctima, de 25 años, sufrió una herida en la cabeza.

Atacó con una piedra a un empleado de comercio y fue detenido

Un hombre de 28 años fue detenido este lunes luego de agredir a un empleado de un comercio y provocarle una lesión en la cabeza al arrojarle una piedra.

El episodio se registró alrededor de las 13:30 frente a un local ubicado sobre avenida Rivadavia al 1600, entre Alem y Viamonte. Personal de la Comisaría Seccional Segunda –ubicada a escasos metros del lugar- intervino tras recibir un requerimiento que alertaba sobre una agresión en la vía pública.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso lanzó una piedra contra un trabajador de 25 años, causándole una herida en el cuero cabelludo. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.

Con la descripción aportada por testigos, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizar al presunto autor a pocas cuadras del lugar del hecho. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, aunque fue rápidamente interceptado y detenido.

La víctima recibió asistencia por las lesiones sufridas, mientras que el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía de turno y la Oficina Judicial, el detenido permanecería bajo custodia hasta la realización de la audiencia de control de detención.