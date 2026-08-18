La hija del empresario cuestionó la forma en que fue retratado su padre y anunció que iniciará acciones legales contra la producción.

La serie de Moria Casán enfrenta un conflicto judicial por la representación de Luis Vadalá

A pocos días del estreno de “Moria”, la serie ficcional inspirada en la vida y trayectoria de Moria Casán, la producción quedó envuelta en una controversia judicial. Ingrid Vadalá, hija de Luis Vadalá, anunció que recurrirá a la Justicia por la manera en que su padre es representado en la ficción.

La decisión se conoció durante el programa LAM, donde Ángel de Brito dio a conocer el testimonio de la mujer, quien cuestionó distintos aspectos del relato y aseguró que la caracterización de su padre no se corresponde con la persona que ella conoció ni con los hechos que presenció durante la relación con Casán.

Luis Vadalá mantuvo una relación sentimental con la artista durante varios años. Según su hija, la serie presenta una imagen “absurda y vulgar” de su padre y lo muestra como una persona grotesca y maleducada.

Ingrid también rechazó el tratamiento de aspectos vinculados con la vida privada de Vadalá y cuestionó que sus orígenes y su trabajo en un taller hayan sido utilizados, según su interpretación, de manera peyorativa.

“Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común”, expresó.

Cuestionamientos a la historia que muestra la serie

La hija de Vadalá sostuvo además que conoció de cerca la relación desde que tenía 12 años y afirmó que tanto el comienzo como el final del vínculo fueron representados de una manera diferente a como, según ella, ocurrieron realmente.

También rechazó las insinuaciones relacionadas con cuestiones económicas y patrimoniales posteriores a la separación. En ese sentido, argumentó que su padre atravesó dificultades económicas después de la ruptura, algo que, a su entender, contradice la versión presentada en la ficción.

La controversia abre ahora un nuevo frente alrededor de la serie. La familia de Vadalá anticipó el inicio de acciones legales contra la producción, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el alcance de la presentación judicial.