Ocurrió este martes en el barrio Las Flores. Una familia debió abandonar su casa al advertir las llamas en el patio. Solo hubo daños materiales.

Las brasas de un asado habrían causado el incendio de un vehículo

Sucedió este martes, poco después de las 07:10, en una vivienda ubicada en el barrio Las Flores.

Según indicó el propietario del inmueble, el fuego se habría originado por unas brasas que quedaron encendidas tras un asado realizado el día anterior. Las llamas comenzaron en la zona del chulengo, en el patio delantero, y alcanzaron la parte izquierda de un Chevrolet Astra que se encontraba estacionado en el lugar.

Al advertir el foco ígneo, el hombre junto a su pareja y su hijo adolescente salieron inmediatamente hacia la vía pública. Intervinieron efectivos de la Seccional Segunda, Defensa Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego rápidamente. Se confirmó que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en el rodado y el patio.