Más de diez vehículos incendiados en Comodoro desde marzo

Los episodios se registraron en distintos sectores de la ciudad y varios de ellos son investigados como posibles hechos intencionales.

Desde marzo, más de diez vehículos fueron afectados por incendios en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, de acuerdo con los casos relevados hasta este jueves. La sucesión de episodios incluye automóviles que terminaron completamente destruidos, otros que sufrieron daños parciales y varios hechos en los que se investiga si el fuego fue provocado de manera deliberada.

Los incendios se registraron en barrios y sectores diferentes, entre ellos Jorge Newbery, San Cayetano, Pietrobelli, Moure, Stella Maris, 30 de Octubre, la Extensión del barrio Máximo Abásolo y Próspero Palazzo, además del camino alternativo entre Saavedra y Manantial Rosales y la zona de la avenida Constituyentes.

Entre los casos investigados como posibles hechos intencionales aparecen un Ford Focus incendiado en el Pietrobelli, una Ford Ecosport atacada en el Moure, un Renault Stepway en el 30 de Octubre y un Fiat Siena en Stella Maris. En algunos de estos episodios surgieron elementos que orientaron las primeras actuaciones hacia la posibilidad de un ataque deliberado, mientras que en otros las pericias buscan establecer el origen del fuego.

También hubo incendios cuyo origen permanecía bajo investigación. Un Renault Megane se quemó en el barrio Jorge Newbery y un Toyota Etios terminó completamente destruido en el camino alternativo entre Saavedra y Manantial Rosales. En ambos casos se realizaron actuaciones para determinar cómo comenzaron las llamas.

En la Extensión del barrio Máximo Abásolo, un Chevrolet Corsa sufrió daños totales, mientras que en la avenida Constituyentes otro automóvil quedó prácticamente destruido por el fuego.

A esta sucesión de episodios se sumó el incendio de un Ford Sierra registrado este miércoles en Palazzo. El vehículo fue alcanzado por las llamas y quedó destruido, sumando un nuevo caso al relevamiento de incendios vehiculares registrados en la ciudad durante los últimos meses.

La sucesión de estos episodios abre un interrogante que excede cada caso particular: si detrás de varios de los incendios existe una misma modalidad o incluso una persona o grupo que actúa de manera deliberada, o si se trata de hechos aislados que coincidentemente tuvieron como escenario distintos puntos de la ciudad.