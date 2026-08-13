La Municipalidad intimó a la empresa a restablecer de inmediato el transporte de pasajeros y garantizar el pago de los salarios. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida de fuerza no está relacionada con demoras en los aportes municipales y denunciaron una “maniobra” que perjudica a los usuarios.

El Municipio intimó a Transportes Diadema: "El subsidio ya fue pagado"

El conflicto con Transporte Diadema sumó este jueves un nuevo capítulo. Ante el paro que afecta el servicio de transporte urbano de pasajeros, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia aseguró que el subsidio correspondiente a la empresa fue abonado este miércoles 12 de agosto y exigió el inmediato restablecimiento de las prestaciones.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal intimó a la empresa a cumplir con sus obligaciones y a garantizar tanto el funcionamiento del servicio como el pago de los salarios de sus trabajadores.

Desde la Municipalidad afirmaron que la medida de fuerza “no guarda relación alguna con la liquidación de salarios ni con retrasos de los aportes municipales”, al sostener que los fondos fueron transferidos.

Además, el Ejecutivo lanzó una fuerte acusación al señalar que detrás de la situación existiría “una maniobra impulsada por intereses ajenos al bienestar de los trabajadores y del usuario”.

Según planteó el Municipio, se trataría de una operación que busca perjudicar a la ciudadanía y “utilizar el transporte público como rehén”.

Advierten que podrían tomar medidas legales

Frente a la continuidad del conflicto, la Municipalidad anticipó que realizará un seguimiento de la situación y recurrirá a los mecanismos legales que considere necesarios para exigir el cumplimiento de las obligaciones de Transporte Diadema.

El objetivo, indicaron, es evitar que el conflicto continúe afectando a los vecinos que dependen diariamente del servicio.

Por el momento, la atención está puesta en cuándo se normalizará el transporte, mientras el Municipio responsabiliza a la empresa por la interrupción y asegura que los aportes municipales correspondientes ya fueron abonados.